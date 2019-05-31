Türkiye'de nisanda otel dolulukları yüzde 76'ya çıktı
1 saat önce
TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları yüzde 4,5 artarak yüzde 76 oldu.
TÜROB
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:43
verilerine göre, Türkiye
'nin Nisan 2019 otel dolulukları yüzde 4,5 artarak yüzde 76 oldu. Söz
konusu dönemde İstanbul
'da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak yüzde 85,5'e ulaştı
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