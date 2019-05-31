Son Dakika Haberleri: Türkiye'de nisanda otel dolulukları yüzde 76'ya çıktı
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Türkiye'de nisanda otel dolulukları yüzde 76'ya çıktı

1 saat önce

TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları yüzde 4,5 artarak yüzde 76 oldu.

Türkiye'de nisanda otel dolulukları yüzde 76'ya çıktı, System.String[]
TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin Nisan 2019 otel dolulukları yüzde 4,5 artarak yüzde 76 oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak yüzde 85,5'e ulaştı
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:43 
Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, Ekonomi
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