Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da "rehavet"e yer yok - Son Dakika

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki görevli personel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşıların vatandaşlara ulaştırılması için özveriyle çalışıyor.

Nüfusa göre en çok aşı yapılan iller arasında birinci sırada yer alan Muğla'da, mobil aşı ekipleri, en ücra köylere kadar giderek, vatandaşların aşılarını yapıyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, aşılama çalışmalarının da aksamaması için havalimanlarından, mermer ve maden ocaklarına, iş yerlerinden tarlalara, alışveriş merkezlerinden, sanayi sitesine kadar giderek vatandaşları aşılıyor.

Devlet Hastanesi, aile sağlık merkezleri ile ilçe merkezinde kurdukları standın yanı sıra gittikleri köy ve mezralarda kapı kapı dolaşarak vatandaşların aşılarını yapan ekipler, bazen araçların gidemediği bölgelere yürüyerek ulaşıp belirlenen program doğrultusunda çalışma yürütüyor.

Şu ana kadar kentte yaklaşık 978 bin 971 kişiyi aşılayan ekipler, gittikleri köylerde vatandaşları dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendiriyor.

"Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için il düzeyinde organize olduk"

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Muğla'da da sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da aşılamanın yaygın şekilde yapıldığını vurgulayan Gencer, "Çalışmalarımızı birinci olmak için değil, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için il düzeyinde organize olduk. Valimiz bu konuda büyük bir destek verdi. Kırsal kesim çok fazla olduğu için jandarma ve polis ekipleri bize çok yardımcı oldu." dedi.

Sahada aşı konusunda en tecrübeli elemanları bulundurduklarına değinen Gencer, Sağlık Bakanlığının aşı ve lojistik konularında kendilerine çok büyük destek verdiğini kaydetti.

Muğla halkının aşıya sahip çıktığına işaret eden Gencer, "Muğla halkı ve dışardan Muğla'ya gelenler aşı olmak için adeta birbiriyle yarıştı. Muğla halkı aşıyı kesinlikle çok istedi. Bir çok vatandaşımız yaş grupları açılmadığı zaman bile bizim kapımızı aşındırdı. Bu başarıyı elde etmemizde halkımız bize çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Gencer, aşının vatandaşlara ulaştırılmasında her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

"Köylerimizi 3-4 defa tur attık"

Muğla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Eriş Başaran Akça ise salgınla mücadele kapsamında devletin ücretsiz olarak aşılama imkanı sunduğunu anımsattı.

Muğla'da tüm ekiple sahaya indiklerini belirten Akça, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizle gece gündüz görev yaparak ulaşamadığımız mahalle, köy, muhtarlık kalmadı. Aşılama çalışmalarının aksamaması için bütün kurumları seferber ettik. Bu salgının sonunu getirmek için aşılamak zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Biz ekibimizle buna inandık, bu amaçla görev yaptık. Gece saat 11'de bile biz köyde mahalle aralarında aşılama çalışmalarına devam ettik. Zaman kavramını unuttuk. Bizim için en önemli şey bir an önce aşılama sayılarını yükseltmemizdi. Çünkü salgının üstesinden ancak bu şekilde gelebilirdik. Hepimiz ilçe ilçe gezdik. İnsanlara neden aşılanmaları gerektiğini anlattık. Valimiz Orhan Tavlı'nın önderliğinde emniyet ve jandarma başta olmak üzere tüm kurumların desteğiyle el ele vererek sahada 44 mobil ekiple 25 ayrı noktada aklınıza gelebilecek her noktaya girdik. Aynı kararlılık ve mücadeleyle bu salgının sonunu getireceğiz. "

İlk başlarda aşıda tereddüt yaşayan insanlar olduğuna işaret eden Akça, "Biz ekiplerimizle köylerimizi 3-4 defa tur attık. insanlara neden aşı olmaları gerektiğini anlattık. İnsanlara ulaştık, doğru bilgileri verdik, insanların ayaklarına kadar gittik. Gelemeyenleri de taşıdık. Bir kişi demedik köy köy dolaştık, onu o gün aşıladık. Güzel bir sinerji elde ettik." ifadesini kullandı.

Akça, tüm ekibin birbirine inandığını, hiçbir başarının da tesadüf olmadığını kaydetti.