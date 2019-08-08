Son Dakika Haberleri: Türkiye'de nüfusuna göre en fazla ve en az araç hangi illerde var?
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Türkiye'de nüfusuna göre en fazla ve en az araç hangi illerde var?

41 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki kayıtlı araç sayısına ilişkin son verileri yayınladı. Buna göre 23 milyondan fazla taşıtın olduğu Türkiye'de ortalama her 4 kişiden birine araç düşüyor

Türkiye'de nüfusuna göre en fazla ve en az araç hangi illerde var?, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki kayıtlı araç sayısına ilişkin son verileri yayınladı. Buna göre 23 milyondan fazla taşıtın olduğu Türkiye'de ortalama her 4 kişiden birine araç düşüyor.

Nüfusuna oranla en fazla aracın düştüğü şehir yüzde 51,7 ile Muğla olurken, onu yüzde 50 ile Burdur ve yüzde 44,6 ile Antalya takip etti. Nüfusa oranla en az aracın olduğu kentler de sırasıyla Hakkari, Şırnak ve Ağrı oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Burdur, Muğla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:13 
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