Türkiye'de nüfusuna göre en fazla ve en az araç hangi illerde var?
41 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki kayıtlı araç sayısına ilişkin son verileri yayınladı. Buna göre 23 milyondan fazla taşıtın olduğu Türkiye'de ortalama her 4 kişiden birine araç düşüyor
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), ülkedeki kayıtlı araç sayısına ilişkin son verileri yayınladı. Buna göre 23 milyondan fazla taşıtın olduğu Türkiye'de ortalama her 4 kişiden birine araç düşüyor.
Nüfusuna oranla en fazla aracın düştüğü şehir yüzde 51,7 ile Muğla
olurken, onu yüzde 50 ile Burdur
ve yüzde 44,6 ile Antalya
takip etti. Nüfusa oranla en az aracın olduğu kentler de sırasıyla Hakkari
, Şırnak
ve Ağrı
oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:13
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