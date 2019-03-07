Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Nükleerde Deneyimli İnsan Gücü Artıyor

Türkiye'de Nükleerde Deneyimli İnsan Gücü Artıyor

12 dakika önce

Türkiye nükleer alanındaki deneyimli insan gücünü artırmak için her yıl yaklaşık 100 öğrenciyi yurt dışına eğitime gönderiyor.

Türkiye'de Nükleerde Deneyimli İnsan Gücü Artıyor, System.String[]

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi Program Komitesi Başkanı Doç. Dr. Şule Ergün, nükleer alanındaki eğitimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde dünyanın birçok ülkesinden nükleer alanında tecrübeli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığını ifade eden Doç. Dr. Şule Ergün, Türkiye'de bu alanda çalışan uzmanlar için Zirve'deki oturumların büyük önem taşıdığını belirtti.

Ülkemizde nükleer alanındaki uzman çalışan kapasitesinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Ergün, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl yaklaşık 100 mühendis ve temel bilim alanından öğrenciye burs vererek nükleer konusunda deneyimli ülkelerdeki üniversitelere gönderiyor. Ülkemizde nükleer konusundaki ihtiyaç nerede yoğunlaşıyorsa öğrenciler o alandan seçiliyor. Bu kapsamda mühendislerin yanı sıra hukuk, işletme, maliye gibi alanlardan da öğrenciler yurt dışına eğitime gönderiliyor. Öğrencilerin gidecekleri ülke ve okul konusunda da kendilerine yardımcı olunuyor. Bursla gönderilen bu öğrencilerin döndükleri zaman yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar bir süre boyunca devlet tarafında görev almaları zorunlu. Bu da ülkemizdeki nükleer alanındaki bilgi birikiminin her geçen gün artması demek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:50 Kaynak: Bültenler

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