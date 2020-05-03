Türkiye'de öğrencilerin yüzde 30'dan fazlası ders takibi için bilgisayara erişemiyor

Covid-19 salgını sebebiyle bir çok ülkede eğitime ara verilirken Türkiye de bu süreçte uzaktan eğitime geçti. Türkiye'de öğrenciler bilgisayar ve televizyon üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. Peki, öğrencilerin ne kadarı bilgisayara erişebiliyor?



Türkiye "eğitim ve ödev için kullanabileceği bilgisayarı olan öğrenciler" sıralamasında 77 ülke içinde 64'üncü oldu. Türkiye'de öğrencilerin bu amaçla bilgisayara erişimi yüzde 70'in altında kaldı. Bu da 10 öğrenciden 3'ten fazlasının bilgisayar imkanına sahip olmadığını gösteriyor.