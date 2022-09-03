Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı

03.09.2022 18:04
Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı

Türkiye'de öğrenim gören Etiyopyalı öğrencilerin oluşturduğu Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı.

Türkiye'de öğrenim gören Etiyopyalı öğrencilerin oluşturduğu Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı.

Ezogelin Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Etiyopya'nın Türkiye'nin dostu bir ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasında tarihsel süreçten gelen bir dostluk oluştuğunu ifade eden Kirazoğlu, "Sizler bizim ülkemizde eğitim gören kardeşlerimizsiniz. Bizim dostluğumuz Habeşistan'dan beri devam ediyor. Bizler din kardeşiyiz. Şuan Türkiye ile Etiyopya arasında güzel dostluklar var. İnşallah bu tarih boyunca devam edecek." dedi.

Etiyopya Öğrenciler Birliği Başkan Yardımcısı Nawal Mohammed Hussein ise amaçlarının Türkiye'de eğitim gören Etiyopyalı öğrencileri buluşturmak olduğunu söyledi.

Söz konusu birliğin 2004 yılında kurulduğunu ifade eden Hussein, "Amacımız iki ülkenin kardeşlik bağlarını pekiştirmek ve kültürel etkileşim sağlamaktır. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Bizim için çok önemli bir etkinlik bu. Buraya gelen herkes birbirini tanıma fırsatı yakalıyor." ifadesini kullandı.

Program, bir sonraki dönem yönetim kurulunun seçimi ile son buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika
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