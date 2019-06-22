Türkiye'de okumak için sıraya girdiler

ADDİS Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programına Etiyopya'dan bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

ADDİS Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programına Etiyopya'dan bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

Bu yıl dünyanın dört bir yanından yaklaşık 150 bin başvuruyla bu konuda rekora ulaşan Türkiye Bursları gelişmekte olan Afrika coğrafyasından da büyük ilgi topluyor.

Türkiye'deki akademik hayatta edindiği tecrübe ve bilgi birikimini kendi ülkelerine taşımak isteyen Etiyopyalı gençler yaklaşık bir haftadır başkent Addis Ababa'daki Türkiye Maarif Vakfı binasında mülakat heyecanı yaşıyor.

Sosyal bilimlerden mühendisliği, ekonomiden güzel sanatlara çeşitli dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen gençlerin Türkiye'de okumayı tercih etmelerinin başında kaliteli bir eğitim alma, iki ülke arasındaki kültürel benzerlik ve geçmişten bugüne uzanan tarihi yakınlık geliyor.

Burs mülakatlarına çağrıldığını öğrenerek başkente gelenler arasında yüzlerce kilometre yol kat edenler de yer alıyor.

Bu yıl 150 binle rekor kırıldı

AA muhabirine açıklamada bulanan YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, ülkede yaklaşık bir haftadır mülakatları sürdürdüklerine dikkati ederek, her yıl ortalama 70-80 öğrenciyi kabul ettiklerini söyledi.

İnternetten yapılan başvuruların talep sayısını önemli ölçüde artırdığını ifade eden Kazancı, dünya genelinde rekor sayıda, 150 bin başvuru yapıldığını hatırlattı.

"Türkiye Bursları'nın temel hedefi ülkemizin sahip olduğu eğitim imkanlarını gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle paylaşmak." diyen Kazancı, bu yıl çok kaliteli ve başarılı öğrencilerin mülakatta olduğunu, bu yüzden mutluluk duyduklarını belirtti.

Mülakat için bin kilometre öteden geldi

Ülkenin Somali eyaletinden yaklaşık bin kilometre yol kat ederek burs mülakatına katılan Zekeriya Muhammed, bursu ilk defa arkadaşları vasıtasıyla öğrendiğini ve doktora yapmak için Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.

Türkiye'de İşletme alanında eğitim almak isteyen Muhammed, Türkiye'yi eğitim kalitesinden ötürü seçtiğini, kültür ve tarihine ise yakın ilgi duyduğunu dile getirdi.

Mülakatlara katılan başka bir öğrenci Mustafa Bati ise "Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum." diyerek, Türk kültürüne hayran olduğunu ve yakından takip ettiğini ifade etti.

Tarım ekonomisi alanında doktora yapmak isteyen Bati, yoksulluk sınırının altında yaşayan halkının sahip olduğu teknolojinin sınırlı olduğunu, üretimi artıracak inovasyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Müge Anlı'nın canlı yayında "Güzel oğlum" diye tanıttığı isim dikkat çekti

Turgut Özal'ın karavana çevrilen ambulansı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Ihlamur ormanlarında hasat başladı! Bu yıl kilosu 80 lira olacak

Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi