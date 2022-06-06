Türkiye'de okumak isteyen İranlı öğrenciler Tahran'da sınav heyecanı yaşadı

Türkiye'de lise eğitimi almak isteyen İranlı öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Tahran'da "uluslararası öğrenci bursları" çerçevesinde düzenlediği Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı'nda ter döktü.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezinde bugün başlayan ve iki gün sürmesi planlanan sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşuyor.

Sınava katılabilmek amacıyla İran'ın ücra bölgelerinden Tahran'a gelen çok sayıda öğrenci, Türkiye'deki İmam Hatip Liselerinde eğitim alabilmek için yarışıyor.

İran'ın en ücra bölgelerinden geldiler

Sınava katılan öğrencilerin velilerinden Abdulaziz Perniyanpur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sınav için Sistan-Belucistan eyaletinin İranşehr kentinden Tahran'a geldiklerini söyledi.

Perniyanpur, "Çocuklarımızın burs alabilmesi ve eğitimlerini Türkiye'de tamamlaması için buraya geldik. Çocuklarımız yüksek tahsillerini yapıp başarıya ulaşsınlar istiyoruz, onun için buradayız." dedi.

İranlı öğrenci Muhammed Ali ise Türkçeyi izlediği filmlerden öğrendiğini belirterek, "Gülistan eyaletinin Gümüş Tepe şehrinden geldim. Türkiye'de okumak istediğim için buraya geldim. Türkiye'yi çok seviyorum onun için burada sınava giriyorum." diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Muhammed Malik de sınava girebilmek için Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar şehrinden Tahran'a geldiğini söyledi.

Altı erkek, üç kız olmak üzere 9 kardeş olduklarını aktaran Malik, 9. Sınıf öğrencisi olduğunu, Kur'an-ı Kerim'den 25 cüz ezberlediğini ve ramazan ayında imamlık yaptığını anlattı.

100'den fazla ülkeden öğrenciler Türkiye'de eğitim alıyor

Sınav heyetinde yer alan Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bekir Akman, 100'ün üzerinde ülkeden öğrencilerin bu program dahilinde Türkiye'de eğitim aldığını belirtti.

Akman, "Şu an bizim okulumuzda 60 ülkeden 108 öğrencimiz var. Biz dünyanın değişik yerlerinden gelen öğrencilerimize önce iyi bir Türkçe öğretiyoruz. 9. sınıfın ilk döneminden itibaren Türkçe konuşmaya başlıyorlar." dedi.

Yabancı öğrencilerin Türk öğrenciler gibi İmam Hatip okullarında eğitim almaya başladığını kaydeden Akman, "Lise eğitimi boyunca Türklere verdiğimiz eğitimden farklı bir eğitim vermiyoruz. İnşallah eğitim bittikten sonra öğrencilerimiz dünyanın yüzlerce ülkesinde Türkiye'nin gönül elçileri olacaklar." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Uzmanı Murat Ünal ise Diyanet bursları kapsamında önceden başvuru yapan öğrencilerin mülakatlarını yapmak üzere Tahran'a geldiklerini ifade etti.

Ünal, başvurulardan memnun olduklarını dile getirerek, "İran'da 85 öğrenci başvuru yaptı. Mülakatlarımız şimdi devam ediyor. Şu ana kadar gelen öğrencilerin istekleri ve başarı durumları gayet iyi." dedi.

Proje okullarına, özellikle de sınavla öğrenci alan proje okullarına nitelikli öğrencilerin alınması ve onların eğitilmesi konusunda MEB ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Ünal, böylece öğrencilere Türkiye'de eğitim alma imkanı sunduklarını aktardı.

Ünal, öğrencilerin gittikleri okullarda dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle etkileşime girme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz hem kültürel hem de eğitim bilgisi olarak istişare neticesinde birbirlerinden faydalanabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Öğrencilerin İmam Hatip Lisesi eğitiminden sonra İlahiyat Fakültelerinde de eğitim alabildiğini söyleyen Ünal, "İsterlerse şu andan itibaren Diyanet bursları kapsamında lisansüstü eğitimleri de başladı, niteliklerine göre bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.