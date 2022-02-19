Türkiye'de okuyan KDC'li öğrenciler Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyaretten umutlu - Son Dakika

Ankara'da eğitim gören Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretin ikili ticaret, siyaset ve eğitim alanındaki iş birliğine katkı yapacağını düşünüyor.

Uluslararası ilişkiler öğrencisi İdi Amisi ile jeoloji mühendisliği öğrencisi Kazombo Usseni, Erdoğan'ın KDC ziyaretinin kendileri için neler ifade ettiğini anlattı.

Ankara Üniversitesi'nde okuyan Amisi, Türkiye'nin KDC'de 1974'ten bu yana büyükelçiliğinin bulunduğunu hatırlatarak karşılıklı diplomatik ilişkilerin her zaman güçlenerek artması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile KDC arası ilişkilerde yeni başlangıçlar yaşanmasının kendilerini sevindirdiğini kaydeden Amisi, "Her zaman güçlü Türkiye ile KDC arasında yatırım ilişkileri ve ticaretin geliştiğini görmek istiyoruz." dedi.

Ülkesindeki Türk kurumlarının faaliyetlerinden söz eden Amisi, Türkiye Maarif Vakfı okulları, Türk Hava Yolları uçuşları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı faaliyetlerine değinerek Erdoğan'ın ziyaretiyle bu faaliyetlerin daha da ilerlemesini arzu ettiğini dile getirdi.

Amisi, yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip KDC'nin, Afrika'nın yüzölçümü bakımından ikinci büyük ülkesi olduğunu belirterek "Türk iş insanlarına da Kongo'ya gitmeleri için bir mesajım var. Kongo'da çok imkan var. Kongo'nun kapıları her zaman açık. Belki güvenlik sorunları olabilir ama Kongo'daki iş insanlarının Türkiye'ye gelip Türk iş insanlarıyla bu sorunu çözmesi gerekiyor." diye konuştu.

KDC'li öğrencilere 1992'den bu yana Türkiye Bursları kapsamında burs verildiğini söyleyen Amisi, burs miktarının artması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Zengin KDC madenleri Türk iş insanları için büyük bir fırsat oluşturuyor"

Hacettepe Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümünde okuyan Usseni de Erdoğan'ın KDC ziyaretini bir mesaj olarak gördüğünü belirterek "Bu ziyaretleri, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve geliştirmesi için azimli ve kararlı adımlar olarak değerlendiriyorum." dedi.

İki ülke ilişkilerinde son yıllarda artan bir canlılık olduğuna işaret eden Usseni, "Son yıllarda yapılan çalışmalarla gerek siyasi gerek ekonomik gerek eğitim alanlarında büyük adımlar atıldı ve kesinlikle böyle devam etmesini isterim." ifadesini kullandı.

Usseni, bir jeoloji mühendisliği öğrencisi olarak Türk iş insanlarına KDC'de yatırım yapma tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

"KDC kalkınmakta olan bir ülke ve kalkınmakta olan bir ülkenin ihtiyaç duyduğu önemli şeylerden biri de yatırımdır. Çeşitli yerlerde, çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Bilindiği gibi KDC maden alanında çok zengin bir ülke, bu da Türk iş insanları için büyük bir fırsat oluşturuyor. İki taraf hem ortak tecrübe kazanacak hem de kazançlı çıkacaktır."