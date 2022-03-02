Türkiye'de okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: "Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim" - Son Dakika
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Türkiye'de okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: "Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim"

02.03.2022 09:30

Türkiye'de okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: "Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim" Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun, savaş başladığında annesini arayarak Türkiye'ye gelmesini istediğini belirterek, "Annem Türkiye'ye gelmek istemedi.

Türkiye'de okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: "Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim"

TOKAT - Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun, savaş başladığında annesini arayarak Türkiye'ye gelmesini istediğini belirterek, "Annem Türkiye'ye gelmek istemedi. Onu anlıyorum. Ben de şuan Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna karşı başlattığı savaşta 6. güne girilirken, Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ailelerinden endişe duyuyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yulııa Tosun (28), 5 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Ukrayna'da da Türk genciyle evlenerek Tokat'a yerleşen Yulııa Tosun, ailesi ile en son 1 yıl önce görüştüğünü kaydetti. Savaşa katılan erkek kardeşi ve bir doğalgaz firmasında çalışan annesi için endişe duyan Tosun, Poltova bölgesinde yaşayan annesi sosyal medya üzerinden görüşerek durumu ile ilgili bilgi alıyor.

"Annem Türkiye'ye gelmek istemedi. Bende olsam gelmezdim"

Ukrayna'da yaşanan savaşı endişe ile takip eden Tosun, erkek kardeşinin savaşmaya gittiğini zaferini beklediğini söyledi. Savaş başladığında annesini arayarak Türkiye'ye gelmesini istediğini belirten Tosun, "Annem Türkiye'ye gelmek istemedi. Onu anlıyorum. Ben de şu an Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim. Çünkü orası benim ülkem, benim toprağım. Onu savunmak, destek vermek lazım" dedi.

"Rusya'daki halkların sokağa çıkıp savaşı istemediklerini haykırmalarını istiyorum"

Annesinden savaşın çıktığını öğrendiğinde çok korktuğunu ve kötü hissettiğini belirten Tosun, "Savaşı her gün izliyorum. Arkadaşlarımla görüşüp durumlarını soruyorum. Benim isteğim Rusya'daki halkların sokağa çıkıp savaşı istemediklerini haykırmalarını istiyorum. Çünkü Rusya halkı sessiz kalınca savaşı istekilerini ifade etmiş oluyor" diye konuştu.

"Ukrayna'nın zaferini bekliyorum"

Ailesinin savaşını ortasında kalması nedeni ile zor günler geçirdiğini belirten Tosun, "Kendim Türkiye'de güvenli bir yerde iken ailemin savaş içinde yaşıyor. Onların yanında olmak isterdim. Gerçekten çok zor, onları merak ediyorum. İnşallah bu savaş en kısa sürede biter. Türk halkına seslenmek istiyorum. Ukrayna'ya yardım etmek isteyenler varsa Ukrayna konsolosluğumda yardım hesabı açılmış. Yardımcı olunursa çok sevinirim. İnşallah barış olacak ama Ukrayna'nın savaşı kazanacağına inanıyorum. Ukrayna'nın zaferini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim
Türkiye'de okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim
Türkiye'de okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Yulııa Tosun: Ukrayna'da olsam bir yere kaçmak istemezdim

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Üniversite, Türkiye, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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