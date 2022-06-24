Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok? - Son Dakika
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Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok?

24.06.2022 01:42
Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok?

Ülkemizde bugün kullanıma sunulan yeni PS Plus sistemi, çoğu ülkede Premium paket de sunuyorken Türkiye'de neden bu paket yok? Cevapladık.

Geçtiğimiz aylarda duyurusu gerçekleşen yeni PS Plus sistemi bugün ülkemizde kullanıma açıldı. Sistemin rakibini Game Pass olarak gördüğümüzde son derece rekabetçi olan ve PlayStation almaya sebep olacak yeni sistem genel olarak hoş karşılandı. Ancak paketleri inceleyen kullanıcıların fark ettiği bir detay var ki, Premium paketin Türkiye'de eksik oluşu. Bu paketin neden çoğu ülkede olup Türkiye'de olmadığını açıkladık.

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PS Plus Premium neden ülkemizde yok?

Şu anda PlayStation Türkiye internet sitesinde Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı paket mevcut. ABD'deki siteyi ziyaret ettiğimizde ise Deluxe paketinin yerine Premium paketinin olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni, Premium pakette bulut oyun oynamayı sağlayan PS Now servisinin olmasıdır. Yeni PS Plus duyurulduğunda PS Now sisteminin de bu Plus Premium paketine entegre edileceği açıklanmıştı.

Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok?

Ülkemizde PS Now servisi hiçbir zaman kullanıma sunulmadığı için, Premium paket sunulamadı. Bunun yerine Sony, Türkiye'deki abonelerden vermedikleri hizmetin ücretini almamak için Deluxe adında yeni bir seçenek oluşturmuş. Bu seçenek, diğer ülkelerdeki Premium paketten daha uygun bir fiyatta. Tek farkı ise eski adı PS Now olan bulut oyun oynama avantajının eksik olması.

Eğer ilerleyen aylarda ülkemize Sony tarafından bulut oyun yatırımı yapılırsa, bu servisin Premium'a evrilmesine tanıklık edebiliriz. Ancak şu ana kadar atılmış bir adım olmadığı için en yüksek paket Deluxe olarak görünüyor. Ülkemiz dışında Premium adıyla satılan paketteki oyunları Deluxe ile oynayabilirsiniz. Ülke sınırlamaları nedeniyle birkaç oyun, her ülkedeki aboneler tarafından oynanamasa da hala vadedilen oyun sayısından geri kalınmadığını ekleyelim.

Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok?

Benzer bir durum Xbox cephesinde de yaşanıyor. Yurt dışındaki Game Pass Ultimate aboneleri, aboneliklerine dahil olarak Cloud servisine de erişebiliyorken Türkiye'de bu servis mevcut değil. Eğer Xbox tarafından da bir bulut oyun yatırımı gelirse Game Pass Ultimate daha çekici hal alabilir.

Sizce Türkiye'de Premium paketin olmaması önemli bir eksik mi?

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok? - Son Dakika

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