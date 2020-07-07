Türkiye'de online alışveriş yapanların oranı yüzde 37 arttı - Son Dakika

Türkiye'de online alışveriş yapanların oranı yüzde 37 arttı

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye online alışverişe ciddi bir yönelim gösterdi.

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye online alışverişe ciddi bir yönelim gösterdi. E-ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artış göstererek 5 ayda 63,3 milyar TL'ye ulaştı. E-ticaretteki ivmelenme, yerli teknoloji şirketlerini harekete geçirdi.

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Pandemi sürecinde fiziki mekanların taşıdığı bulaş riski nedeniyle pek çok aktivite dijital ortamlara taşındı. Bunların başında ise alışveriş geldi. Hem üreticiler hem de tüketiciler e-ticarete yönelirken, online satış kanallarının Türkiye'de kaydettiği büyüme dikkat çekti. 2020 yılının ilk 5 ayında, Kovid-19 salgını sürecinin etkisiyle e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artıs¸la 63,3 milyar TL olarak kaydedildi. Bu süreçte Türkiye'yi öne çıkaran bir diğer nokta ise online alışveriş yöneliminde gözlenen artış oranı oldu.


Nielsen verilerine göre; pandemi dönemi öncesine kıyasla Türkiye'de online alışverişin tercih edilme oranı yüzde 37 artarak Avrupa'yı geride bıraktı. Bu oran Avrupa genelinde yüzde 22, dünya ortalamasında yüzde 27 olarak seyrederken Türkiye'nin çizdiği dijital profili güçlendirmek için harekete geçen yerli teknoloji şirketi Univera, CommercePortal adlı bir e-ticaret portalı geliştirdi. Portal ile şirketler, tek bir platform üzerinden ürünlerini iş ortaklığı yaptıkları firmalara dijital ortamda sunuyor.


"Hedef, üreticinin gelirini 5 katına çıkarmak"


Pandemi sürecinde Türkiye'nin dijital dönüşüme adapte olma hızının, büyük bir potansiyelin varlığına işaret ettiğine dikkat çeken Univera Ürün Müdürü Ömür Yesügay, doğru adımların atılması durumunda e-ticaretin ekonomik getirilerinin de artacağını belirtti.


Ömür Yesügay, "Bugün elimizdeki veriler, 68 bin 457 işletmenin e-ticaret faaliyeti sürdürdüğünü, e-ticarete kayıtlı işletmelerin yüzde 84'ünün tüccar ve sanayici, yüzde 16'sının ise esnaf işletmesi olduğunu gösteriyor. Pandemi sürecinde de deneyimlediğimiz üzere dijital dönüşüme daha fazla sektörü entegre etmek ve bu rakamları artırmak büyük önem taşıyor. Normal dönemde ise araştırmalar, e-ticaret yapısını satış kanallarına entegre eden markaların, dijital dönüşüm sayesinde satış ağını genişleterek gelirlerini 3 kata kadar artırdığını gösteriyordu. Şu an bizlerin hedefi, online alışverişe yönelim oranında Avrupa'yı geçerek yüzde 64 orana sahip Çin'e ve yüzde 57 ile Çin'in takip eden Kore'ye yakın sergilediğimiz bu tabloyu daha da ileriye taşımak, böylece satış ağlarını genişleterek hem iş ortaklarının aldığı hizmet kalitesini artırmak hem de üreticinin gelirlerini 5 katına çıkarmak." dedi


"Bayi, distribütör ve son kullanıcı tek portalda olacak"


Pek çok iş kolunu tek platform üzerinde birleştirerek hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirten Ömür Yesügay, "CommercePortal bir e-ticaret uygulaması. Univera'nın yazılım platformu olan Panorama'ya entegre çalışabilmesi onu pazarda rakiplerinden ayırıyor. Özellikle B2B satış tarafı da güçlü yönleri arasında. Zira özellikle pandemi döneminde şirketler, son tüketiciye ürünlerini ulaştırmanın yanında, iş ortaklığı yaptığı firmalara da ürünlerini elektronik ortamda sunmanın önemi daha iyi anladı. Bizler de bu ihtiyaçlara cevap vermek için Çoklu Kanal Satış Yönetimi'ni entegre ettiğimiz bu sistem ile e-ticareti herkes için kolaylaştıracak bir altyapı oluşturduk. Bu sayede stok ve sipariş yönetimi, yasaklı/satılabilir ürün tanımlama, cari hesap ekstresi, risk takibi, online ödeme altyapısı ve distribütör yönetimi gibi pek çok sürecin tek platform üzerinden yürütülmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Univera, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de online alışveriş yapanların oranı yüzde 37 arttı - Son Dakika Ekonomi
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