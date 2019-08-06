Son Dakika Haberleri: Türkiye'de orman alanı kaybı 2018'de zirveye çıktı
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Türkiye'de orman alanı kaybı 2018'de zirveye çıktı

1 saat önce

Türkiye'de 2018 yılında orman alanı kaybı 35 bin 700 hektarla 2001 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye'de orman alanı kaybı 2018'de zirveye çıktı, System.String[]
Türkiye'de 2018 yılında orman alanı kaybı 35 bin 700 hektarla 2001 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel Orman İzleme Örgütü'nün hazırladığı verilere göre 2001 ve 2018 yılları arasında Türkiye 461 bin hektarla toplam ağaçla kaplı alanının yüzde 4,1'ini kaybetti. Bu kaybın sadece ağaç kesimi ile sınırlı olmadığı vurgulanan çalışmada orman alanlarındaki küçülmenin kesimin yanı sıra yangın, doğal afetler ve planlı tıraşlamadan da kaynaklanabileceği belirtiliyor. Planlı kesimlerde dikilen yeni ağaçların zamanla ağaçlı alan miktarını artıracağı vurgulanıyor.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:39 
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