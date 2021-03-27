Türkiye'de örnek bir kooperatif olmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurucu ortak ve ürün sayısını artırıp bölgelerinde ve Türkiye'de örnek bir kooperatif olmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Şahin, Koop-Des Hibe Destek Programı kapsamında hazırladıkları "Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Gündüz Bakıevi" projesi hakkında bilgi verdi. 3 Eylül 2020 tarihinde projenin kabul edildiğini anlatan Başkan Şahin, "Söz konusu proje ülkemizdeki gündüz bakımevi konulu tek projedir. Projemize ilişkin kooperatifimize 150 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu projemizle bağlantılı olarak bakım evinde istihdam edilecek personellere ilişkin 'Nitelikli Personel İstihdamı Projesi'de onaylanmış olup kooperatifimize 60 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Bir kalkınma ajansının 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kooperatifimiz tarafından hazırlanan 'Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor Projesi' kabul edilmiş olup projeye 2 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Kooperatifimizce gıda, tarım, hediyelik eşya, tekstil, gündüz bakımevi, çocuk bakım ve yaşlı bakım, eğitim, tarımsal üretim ve pazarlama, konaklama, el işleri, seracılık, tesis işletmeciliği, ipek böcekçiliği gibi faaliyet alanlarında hizmet vermekteyiz. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak, kurucu ortak ve ürün sayısını artırıp bölgemizde ve ülkemizde örnek kooperatif olmayı hedeflemekteyiz. Personel yönetici kadrosu oluşturarak ihracata yönelik ürünler üretmek ve pazarlamak, kadınların ekonomik değerleri elde etmesini sağlamak ve yukarıda da özetlediğimiz faaliyetlere yönelik olarak Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimizin üretim ve satış hacmini artırmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın kadınlar için göstermiş olduğu kalkınma hedeflerine yerel kalkınmadan destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayıp her zaman destek olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza teşekkür ederiz." - BİLECİK