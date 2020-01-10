Türkiye'de ortalama ilk evlilik yaşı 30'u geçti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü yaptığı bir konuşmada "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullanması, sosyal medya üzerinde geniş yankı uyandırdı.



Peki Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ülkede ilk evliliklerde ortalama yaş 30'u geçti mi?