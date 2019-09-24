Son Dakika Haberleri: Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu
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Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu

2 saat önce

Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu: Kadınlar erkeklerden ortalama 5 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2016-2018" verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda ortalama 78,3 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,6, kadınlarda 81 yıl olarak kaydedildi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.


Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,4 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,7 yıl, kadınlar için 67,1 yıl olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:15 
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