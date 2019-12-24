Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor?

6 saat önce

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Hristiyanlar Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Peki Türkiye'de Noel kutlamaları ne zaman ve nasıl yapılıyor?

Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor?, System.String[]

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Hristiyanlar Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor.


Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından Papa Gregorius'un 1582'de tertiplediği Gregoryen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutlanıyor. Kutlamalar bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam edebiliyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:24 
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