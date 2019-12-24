Türkiye'de Ortodoks ve Katolikler Noel'i ne zaman ve nasıl kutluyor?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de Hristiyanlar Noel bayramını kutlamaya hazırlanıyor.



Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından Papa Gregorius'un 1582'de tertiplediği Gregoryen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutlanıyor. Kutlamalar bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam edebiliyor.