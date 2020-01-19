Türkiye'de Otomotiv Sektörü Üretim Noktasında Nasıl Bir Gelişim Gösteriyor? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Otomotiv Sektörü Üretim Noktasında Nasıl Bir Gelişim Gösteriyor? - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de Otomotiv Sektörü Üretim Noktasında Nasıl Bir Gelişim Gösteriyor?

41 dakika önce

CHEP & Türkiye, Romanya, Rusya Otomotiv Ülke Lideri Engin Gökgöz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

CHEP & Türkiye, Romanya, Rusya Otomotiv Ülke Lideri Engin Gökgöz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.


Gökgöz konuşmasında, Türkiye'de otomotiv sektörünün üretim noktasında gösterdiği gelişimi detaylı analiz etti.

Türkiye'de Otomotiv Sektörü Üretim Noktasında Nasıl Bir Gelişim Gösteriyor?

Romanya, Türkiye, Rusya, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 
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