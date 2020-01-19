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Türkiye'de Otomotiv Sektörü Üretim Noktasında Nasıl Bir Gelişim Gösteriyor?
41 dakika önce
CHEP & Türkiye, Romanya, Rusya Otomotiv Ülke Lideri Engin Gökgöz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
CHEP & Türkiye, Romanya, Rusya Otomotiv Ülke Lideri Engin Gökgöz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gökgöz konuşmasında, Türkiye'de otomotiv sektörünün üretim noktasında gösterdiği gelişimi detaylı analiz etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04
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