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Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Gelişmesinde Lojistiğin Rolü Nedir?
41 dakika önce
OMSAN Lojistik Araç Lojistik Grup Müdürü Kürşad Ünü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
OMSAN Lojistik Araç Lojistik Grup Müdürü Kürşad Ünü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de otomotiv sektörü hakkında analizlerini paylaşan Ünlü, sektörün gelişmesinde lojistiğin önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:03
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