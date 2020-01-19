Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Gelişmesinde Lojistiğin Rolü Nedir?

OMSAN Lojistik Araç Lojistik Grup Müdürü Kürşad Ünü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de otomotiv sektörü hakkında analizlerini paylaşan Ünlü, sektörün gelişmesinde lojistiğin önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizdi.