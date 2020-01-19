Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Gelişmesinde Lojistiğin Rolü Nedir? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Gelişmesinde Lojistiğin Rolü Nedir? - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Gelişmesinde Lojistiğin Rolü Nedir?

41 dakika önce

OMSAN Lojistik Araç Lojistik Grup Müdürü Kürşad Ünü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

OMSAN Lojistik Araç Lojistik Grup Müdürü Kürşad Ünü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.


Türkiye'de otomotiv sektörü hakkında analizlerini paylaşan Ünlü, sektörün gelişmesinde lojistiğin önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizdi.

Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Gelişmesinde Lojistiğin Rolü Nedir?

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Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:03 
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