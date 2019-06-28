Türkiye'de oyun ihracatı 10 milyar dolara çıkacak
2 saat önce
Monster Notebook Üst Yöneticisi Yılmaz, Türkiye'nin oyun yazılımındaki ihracatının 1,1 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:38
Monster Notebook
Üst Yöneticisi Yılmaz, Türkiye
'nin oyun yazılımındaki ihracatının 1,1 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor." dedi.
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