Son Dakika Haberleri: Türkiye'de oyun ihracatı 10 milyar dolara çıkacak
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Türkiye'de oyun ihracatı 10 milyar dolara çıkacak

2 saat önce

Monster Notebook Üst Yöneticisi Yılmaz, Türkiye'nin oyun yazılımındaki ihracatının 1,1 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor.

Türkiye'de oyun ihracatı 10 milyar dolara çıkacak, System.String[]
Monster Notebook Üst Yöneticisi Yılmaz, Türkiye'nin oyun yazılımındaki ihracatının 1,1 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:38 
Notebook, Türkiye, Ekonomi
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