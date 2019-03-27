Türkiye'de Özel Sıvı Soğutma Sistemleri #1
38 dakika önce
Üç videoluk mini serimizde Türkiye'de toplanan üst seviye sıvı soğutma sistemleri konuşuyoruz.
Üç videoluk mini serimizde Türkiye
'de toplanan üst seviye sıvı soğutma sistemleri konuşuyoruz. Konuğumuz Corsair 1000D kasa içerisindeki ASUS Maximus XI Extreme anakart ve Nvidia
GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı ile kurulu bu şık sistem ve onu hazırlayanlar. Öncelikle Ersin Demir
'i ağırlıyoruz
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:02 Kaynak: Youtube
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