Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Özel Sıvı Soğutma Sistemleri #1

Türkiye'de Özel Sıvı Soğutma Sistemleri #1

38 dakika önce

Üç videoluk mini serimizde Türkiye'de toplanan üst seviye sıvı soğutma sistemleri konuşuyoruz.

Üç videoluk mini serimizde Türkiye'de toplanan üst seviye sıvı soğutma sistemleri konuşuyoruz. Konuğumuz Corsair 1000D kasa içerisindeki ASUS Maximus XI Extreme anakart ve Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı ile kurulu bu şık sistem ve onu hazırlayanlar. Öncelikle Ersin Demir'i ağırlıyoruz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:02 Kaynak: Youtube

Nvidia, Asus, Türkiye, Genel
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