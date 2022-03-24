Pamuk fiyatlarındaki artış ve elverişli iklim koşulları nedeniyle bu yıl Türkiye'deki pamuk ekim alanın geçen yıla göre 100 bin hektar artarak 550 bin hektara çıkması bekleniyor.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, AA muhabirine, 2021 yılında ülke genelinde pamuk ekilen 450 bin hektar alanda 800 bin ton lifli pamuk üretildiğini, 2020 yılına göre ekim alanlarında 100 bin hektarlık artış yaşandığını belirtti.

Geçen yıl pamuk fiyatlarının çok iyi olduğunu belirten Balçık, üreticinin karlı bir sezon geçirdiğini dile getirdi.

Türkiye geneli pamuk üretim alanlarında artış beklediklerini vurgulayan Balçık, şöyle devam etti:

"Pamuk fiyatları ve yağışların da beklenen düzeyde olmasının verdiği moralle birlikte 2022 yılı sezonunda, ekim alanlarının 550 bin hektara çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte lifli pamuk üretiminin de 800 bin tondan 1 milyon tona doğru yaklaşmasını bekliyoruz. Tabii iklim şartları buna ne kadar müsaade ederse. İnşallah iyi bir sezon olacak, öyle görünüyor. Kış şartları yağış bakımından gerçekten üreticinin istediği seviyelerde gidiyor. Hem Ege Bölgesi'nde, hem Çukurova ve GAP bölgesinde olsun genelde yağışlar güzel geçti, barajlardaki su seviyeleri yükseldi. Bu yıl ekim alanlarında yüzde 20'yi geçen bir artış meydana gelecek. Bununla birlikte üretimde de aşağı yukarı yüzde 25'e yakın bir artış bekliyoruz."

"Türkiye'nin tekstil yönünden şanslı bir konumu var"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Çin pazarında yaşanan tedarik sorunundan dolayı tekstilde Türkiye pazarına yönelmelerin olduğunu aktaran Balçık, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tekstil yönünden şanslı bir konumu var. Biliyorsunuz Çin'de meydana gelen koronavirüs hastalığının yaygınlaşması, oradaki tedarik zincirlerinin sekteye uğraması ister istemez Avrupa Birliği ve gelişmiş olan diğer ülkelerinin yönünü Türkiye'ye çevirmesine sebep oldu. Çünkü Türkiye bu pazarlara hem yakın hem de entegre üretim yapabiliyor. Yani pamuğu yetiştirip hazır üretime kadar geçen sürecin tamamında hakim bir ülkeyiz. Bunun getirdiği avantaj yurtdışı tarafından da fark edilmiş durumda. Tercih sebebi oldu. Baktığımızda hem pamuk para ediyor, hem talep var, hem ihracat artıyor tekstil anlamında. Böylelikle üretici de bunu yanıtsız bırakmıyor. Üretici pamuktaki karı gördüğü için de haliyle pamuğa yöneliyor."

"Çiftçilerimiz pamuk ekmeyi düşündüğünü ifade ediyor"

Pamuk üretiminde Şanlıurfa'nın ilk sırada olduğunu vurgulayan Balçık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok uzun yıllardır artık GAP bölgesi pamuk üretiminde hakim pozisyonda. Burada Şanlıurfa ilimiz de başı çekiyor. Aşağı yukarı Türkiye'de üretilen kütlü pamuğun yüzde 45'ine yakını artık Şanlıurfa'da üretilmekte. Diğer bölgelerimizde, Çukurova bölgemizde, özellikle Hatay ve Adana, Ege Bölgesi'nde Aydın, Manisa, İzmir başı çeken illerimiz. Buralarda da hemen hemen her bölgede görece olarak pamuk ekim alanlarında artış var. Söke Ovası, geçen yıl yaşadığımız gibi bu yıl da kuraklığın olumsuz etkilerini önleyebilmek adına üreticilerimizin bir kısmı bu sene de buğday ekti. Elimizdeki rakamlara göre 130 bin ve 140 bin dekar arası Söke'de buğday ekimi gerçekleştirildi. Bunun bu şekilde korunması gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü ülkemizin buğdaya da ihtiyacı var. Bugünlerde yağışlar da çok iyiye gittiği için bir kısım üreticinin buğdayını bozup yerine pamuk ekmeyi düşündüğü de ifade ediliyor ama tabii bizler her ne kadar Pamuk Konseyi de olsak dengeler açısından dikilen ürünün eğer durumu iyiyse ve verimli olacaksa bozulmaması taraftarıyız."

"Şanlıurfa'da pamuk ekilecek alanlar 2 milyon 600 bin dekara çıktı"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Ahmet Eyyüpoğlu da kentte Aralık ve Ocak aylarında yağışların yetersizliği nedeniyle çiftçilerin endişelendiğini ama Mart ayında yağan özellikle kar yağışların bu endişeyi ortadan kaldırdığını belirterek şöyle dedi:

"Bu yıl için Şanlıurfa'da pamuk ekilecek alanlar 2 milyon 600 bin dekara çıktı. Sebebi ise pamuk fiyatları yüzde yüz artınca çiftçilerimiz de pamuk ekimine yöneldiler. Geçen yıl pamuk çiftçimiz zarar etmedi bu yılda kar edecektir diye bekliyoruz. 2 milyon 600 dekarlık ekim alanımızdan 1 milyon 300 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekliyoruz."