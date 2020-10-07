Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi - Son Dakika

Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi

07.10.2020 13:22
Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi, System.String[]

Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğünün iptal edildiğini söyleyen Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, "Bu yıl esnafımız sadece 55 gün çalışabildi.

Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğünün iptal edildiğini söyleyen Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, "Bu yıl esnafımız sadece 55 gün çalışabildi. Sezondan bu yana Türkiye geneli maddi kaybımız milyarlarca lira tutarında" dedi. Başkan Ay, aynı zamanda Antalya'da da toplamda bin 160 düğünün iptal edildiğini, kentteki maddi zararın ise yaklaşık 600 bin TL olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyenin olduğunu ifade eden Barış Ay, pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan insanların işsiz kaldığını belirtti.

"Antalya'da bin 160 düğün iptal edildi"

Düğün sezonunun başlamasıyla Türkiye geneli 150 bin düğünü iptal edildiğini ifade eden Ay, "Antalya'da da 116 düğün saloncusu esnafımız var. 116 salondan toplamda bin 160 düğün iptal edildi. Zararımız çok büyük. Her salonumuzun en az 10'ar kaybı var. Örneğin ben salonumda en son 7 Temmuz'da düğün yaptım. 72 tane iptal edilen düğünüm var. Bu yıl esnafımız sadece 55 gün çalışabildi. Sezondan bu yana Türkiye geneli maddi kaybımız milyarlarca lira tutarında. Antalya'da ise yaklaşık 600 bin TL'lik zararımız var" şeklinde konuştu.

Hükümetten destek talebi

Düğün saloncuları ve organizasyoncuların bu dönemde kredi, vergi, SGK primleri, kira, faturalar ve sezon içerisinde yaptığı yatırımlardan kaynaklanan borçları ödeyemediğini kaydeden Ay, "Bu borçlar her ne kadar ertelense de iş yapamayan düğün saloncuları ve organizasyoncu meslektaşlarımız için ödenemez bir noktaya ulaştı. Yaşamakta olduğumuz borç sorununu aşabilmek ve olası ve olmakta olan hacizlerin önüne geçebilmek için yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programında kredi, kira, vergi, SGK primleri, elektrik, su, doğalgaz gibi borçların yeniden yapılandırmasına mutlaka yer verilmelidir. İş yapamayan düğün saloncuları ve organizasyoncu meslektaşlarımıza nakdi destek verilmesi ve bunun için 1 yıl geri ödemesiz kredi desteğinin acilen verilmesi gerekmektedir. Bu sayede düğün saloncuları ve organizasyoncular daha güvenli bir şekilde mesleklerini devam ettirecek ve ekonominin canlanmasına destek verebileceklerdir. Hükümetimizden bu konuda meslektaşlarımıza destek vermelerini talep ederiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi
Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi
Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi

Türk Lirası, Antalya, Türkiye, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi - Son Dakika Ekonomi

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