Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Pet Şişe Artık Paralı Olacak

Türkiye'de Pet Şişe Artık Paralı Olacak

51 dakika önce

Plastik poşetlerden sonra pet şişelere de depozito uygulaması getirilecek.

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Plastik poşetlerden sonra pet şişelere de depozito uygulaması getirilecek. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı (SUDER) Serdar Seyhanlı iki yıl içinde yeni düzenlemenin uygulamaya geçebileceğini belirtiyor.
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:04 
Plastik, Güncel
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