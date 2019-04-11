Türkiye'de Pet Şişe Artık Paralı Olacak
51 dakika önce
Plastik poşetlerden sonra pet şişelere de depozito uygulaması getirilecek.
Plastik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:04
poşetlerden sonra pet şişelere de depozito uygulaması getirilecek. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı (SUDER) Serdar Seyhanlı iki yıl içinde yeni düzenlemenin uygulamaya geçebileceğini belirtiyor.
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