Türkiye'de 'pornografi' iddiasıyla çocuklara yasaklanan kitabın yazarı Francesca Cavallo konuştu
17 dakika önce
Türkiye'de Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 4 çocuk kitabın müstehcen bölümler içerdiği gerekçesiyle; "küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna" karar verdi.
Kitapların yazarların biri, 'Kadın erkek eşitliğini savunan bir çocuk kitabından korktular" dedi
Türkiye'de Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu aralarında "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler"in de bulunduğu toplam 4 kitabı "müstehcen bölümler" içerdiği gerekçesiyle "muzır" ilan etti. Kitabının yasaklanması kararına tepki gösteren yazar Francesca Cavallo, bu kararın kendisini mücadele etmeye daha da motive ettiğini açıkladı.
2016 yılında İtalyan yazarlar Elena Favilli ve Francesca Cavallo tarafından yayınlanan kitap, Meksikalı ressam Frida Kahlo'dan fizikçi ve kimyager Marie Curie ve Fransız moda ikonu Coco Chanel'e kadar "100 olağanüstü kadının hikayesi" anlatıyor. Çocuklar için tasarlanan kitap, Türkçe dahil toplam 46 dile çevrildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:46
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