Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı - Son Dakika

Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı

09.03.2021 11:03

Suriye'deki iç savaşta sol ayağını kaybeden ve Türkiye'de hayırseverlerin yardımıyla protez bacağa kavuşan 12 yaşındaki Şeyma Elcellud, Siirtte'ki okuluna yürüyerek gitmenin sevincini yaşıyor.

Suriye'deki iç savaşta sol ayağını kaybeden ve Türkiye'de hayırseverlerin yardımıyla protez bacağa kavuşan 12 yaşındaki Şeyma Elcellud, Siirtte'ki okuluna yürüyerek gitmenin sevincini yaşıyor.

Suriye'nin Deyrizor kentinde 7 yıl önce evlerine isabet eden bombanın patlaması sonucu şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan ve sol dizinden aşağısı ampute olan Şeyma, olayda annesi ve kardeşleriyle birlikte 8 yakınını kaybetti.

Babası Abdusellam Elcellud ile Türkiye'ye sığınan Şeyma'nın durumunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, tedavisini üstlendiği kıza protez taktırdı.

Yüz yüze eğitimin yapıldığı Siirt 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'ne kaydı yaptırılan Şeyma, protez sayesinde okula yürüyerek gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Şeyma Elcellud, AA muhabirine, protez bacak takıldıktan sonra okula gitme hayalinin de gerçekleştiğini söyledi.

Okuyup öğretmen olmak istediğini dile getiren Elcellud, "Okula gidip gelmekte zorlanıyordum. Hatta birilerinin yardımı olmadan merdivenlerden bile çıkamıyordum. Sağ olsunlar hayırseverler destek verdi ve proteze kavuştum. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarımı görüyorum. Okula gidip gelebiliyorum, arkadaşlarımla bahçede gezebiliyorum." dedi.

Siirt 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, kontrollü normalleşmeyle Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezde de yüz yüze eğitime geçildiğini, kaydı yapılan Şeyma'nın yaşıtlarıyla okula başladığını söyledi.

Daha önce ziyaret ettiği aileye çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Süzgün, "Aile 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Şeyma'nın durumunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine AID Uluslararası Doktorlar Derneği kızımıza sahip çıktı. Tedavisi yapılan Şeyma'ya protez bacak takıldı. Zaten bu en büyük hayaliydi. Çok şükür kızımızın yüzü gülüyor. Artık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, okula gidip gelebiliyor. Onun mutluluğu bizleri de sevindirdi. Şeyma'da sınıfta yerini aldı. Kızımız Türkçe'yi yeni öğreniyor. Çok başarılı ve azimli." diye konuştu.

Baba Abdusellam Elcellud da kızının okula yürüyerek gidip gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı
Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı
Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı
Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı

Suriyeli, Türkiye, Suriye, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de protez bacağa kavuşan Suriyeli Şeyma, yürüyerek okula gitmenin sevincini yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei