Türkiye'de protez bacaklarına kavuşan Suriyeli Maya, okuluna yürüyerek gidiyor (2)

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından fark edildikten sonra Türkiye'ye getirilerek protez bacaklarına kavuşan 9 yaşındaki Maya Meri, İdlib'deki okuluna konserve kutularıyla yapılan aparatlar yerine, protez bacaklarıyla yürüyerek gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'nin İdlib ilinde babasının konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken AA tarafından fark edilen ve tedavi için getirildiği Türkiye'de protez bacaklara kavuşan 9 yaşındaki Maya'nın, ülkesine yürüyerek dönmesinin üzerinden bir yıl geçti.

İdlib'deki AA muhabirleri, Beşşar Esed rejimin saldırılarından kaçarak İdlib'deki Ser Ceble kampında ailesiyle yaşayan ve doğum sırasındaki bir sorun sebebiyle bacakları diz altından kesilen küçük Maya'yı, okulunu ve kendisi gibi engelli babası Muhammed Ali Meri'yi ziyaret etti.

Minik Maya ve ailesi kampta derme çatma çadırlardan birinde zorlu kış şartlarında yaşama tutunmaya çalışıyor. Saldırının psikolojik etkisini üzerinden atamayan Maya, ailesi haricinde, öğretmeni ve arkadaşları dahil kimseyle konuşmuyor.

Maya'nın protez bacakları sayesinde okula yürüyerek gitme sevinci AA kameralarına yansıdı.

Hüzeyda ibni el Yaman okulundaki öğretmeni Ahmet Aşık, Maya'nın diğer öğrenciler gibi eğitim yılının başında okula başladığını söyledi.

Aşık,"(Maya) İradesi güçlü olan bir öğrenci. Artık kimsenin yardımı olmadan okula tek başına gelebiliyor. Eğitim seviyesi bu sayede daha iyi oldu." dedi.

Maya'nın çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Aşık "Maya tek değil. Nice Mayalar var. Yaşadığımız vatanda bedensel ve zihinsel engelli çok çocuk var Bu gibi durumlara yardım etmemiz lazım. Hayatlarında mutlu olsunlar. Onlar için psikolojik destek programları sağlamamız lazım. Diğer akranları gibi büyüsünler, yaşasınlar." ifadelerini kullandı.

Küçük Maya'nın babası Muhammed Ali Meri de Türkiye'nin destekleriyle protez bacağına kavuşan kızının değişen hayatını anlattı.

Meri, kendisinin de kızı gibi engelli doğduğunu belirterek "Kızım Maya protez bacakları olmasını çok istiyordu. Ancak buna imkanım yoktu. İdlib kırsalına göç ettikten sonra Maya tanındı. Türkiye hükümeti ve Türk Kızılay geldi Türkiye'ye geçtik." dedi.

Maya'nın Türkiye geçtikten sonra İstanbul'da protez bacağına kavuştuğunu söyleyen Meri, "Doktor Mehmet Zeki kızıma protez bacakları taktı. Sonrasında İdlib kırsalına geri döndük. Maya'nın durumu çok şükür eskiye kıyasla çok iyi oldu. Maya artık protez bacaklarıyla yürüyüp okula gidebiliyor." diye konuştu.

"Türkiye'ye, bize sahip çıktığı ve Maya'ya protez bacak taktırdığı için çok teşekkür ediyorum." diyen Meri, şunları kaydetti:

"Suriye'de kızımın durumunda olan çok sayıda ayakları veya kolları olmayanlar var. Onların da bu protezlere ihtiyaçları var. İnşallah Türk hükümeti bu insanlara da protez yardımında bulunur."

Maya'nın AA ile değişen yaşam hikayesi

Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'deki Ser Ceble kampında ailesiyle yaşayan Suriyeli Maya Meri'nin hayata tutunma çabası, bölgede görev yapan AA muhabirleri tarafından fark edildi.

Doğumda yaşadığı sorun sebebiyle bacakları diz altından kesilen ve babası Muhammed Ali Meri'nin konserve kutusundan yaptığı aparatla yürümeye çalışan Maya'nın hayatı, AA'nın haberi sonrası değişti.

Haber üzerine harekete geçen Türk Kızılay, Maya ile babasının Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Durumu sosyal medyadan öğrenen protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu da Maya ile doğuştan engelli olan babasının protezlerini yapacağını belirterek tedavi sürecini başlatmıştı.

Maya, Türkiye'deki tedavisini tamamladıktan sonra konserve kutusunu çıkarıp protez bacaklarıyla geçen sene 8 Aralık'ta ülkesine yürüyerek döndü.