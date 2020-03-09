Türkiye'de radarla hız denetimi: 344 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de radarla hız denetimi: 344 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Türkiye'de radarla hız denetimi: 344 araç trafikten men edildi

6 saat önce

TÜRKİYE genelinde radarla gerçekleştirilen hız denetimlerinde, 24 bin 171 kural ihlali tespit edilirken, 344 araç trafikten men edildi.

Türkiye'de radarla hız denetimi: 344 araç trafikten men edildi, System.String[]

TÜRKİYE genelinde radarla gerçekleştirilen hız denetimlerinde, 24 bin 171 kural ihlali tespit edilirken, 344 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 40 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla, 7 ve 8 Mart tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı 'hız denetimleri' gerçekleştirildi. Denetimlerde, 22 bin 384 hız ihlali tespit edildi. Bu ihlallerin yüzde 65'i ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 35'i araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü. Bu kapsamda, 344 araç trafikten men edildi ve 18 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 24 bin 171 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. EGM'den yapılan uyarıda ise "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 Mart, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
03:36 Roma'da halk süpermarketlere akın etti
03:24 Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE
02:52 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü
02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:44:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de radarla hız denetimi: 344 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]