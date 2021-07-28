Üye Girişi
Türkiye'de rüzgar ve güneş elektriği yükselişini sürdürdü, hidroelektrik 7 yılın en düşüğüne geriledi - Son Dakika

Türkiye'de rüzgar ve güneş elektriği yükselişini sürdürdü, hidroelektrik 7 yılın en düşüğüne geriledi

28.07.2021 09:18
Türkiye'de rüzgar ve güneş elektriği yükselişini sürdürdü, hidroelektrik 7 yılın en düşüğüne geriledi, System.String[]

Türkiye'de ocak-haziran döneminde elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisinin payı artarken, hidroelektrik santrallerinin payı kuraklık nedeniyle son 7 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'de ocak-haziran döneminde elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisinin payı artarken, hidroelektrik santrallerinin payı kuraklık nedeniyle son 7 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in bu yılın ilk yarısını içeren Avrupa Elektrik Görünümü raporuna göre, Türkiye'de bu dönemde rüzgar ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 12,9'a yükseldi. Türkiye, rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri arasında 17'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 12,2 seviyesindeydi.

Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde hidroelektriğin payı ise aynı dönemde yüzde 21 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 33,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Diğer yenilenebilir enerji kaynakları da dikkate alındığında, Türkiye, ocak-haziran döneminde toplam elektrik üretiminin yüzde 39'unu temiz enerji kaynaklarından, yüzde 61'ini fosil yakıtlardan (doğal gaz, linyit ve ithal kömür) sağladı.

Türkiye, bu dönemde yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri arasında 18'inci sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl 10'uncu sıradaydı.

Kuraklık, Türkiye'de fosil yakıtsız gelecek için engellerden biri

Bu yılın ilk yarısında hidroelektriğin toplam üretimdeki payının yüzde 21'e düşmesiyle, hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik 2014'ten bu zamana kadarki en düşük seviyeye geriledi.

Hidroelektrik santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı son 10 yılın ocak-haziran döneminde ortalama yüzde 27,2 olarak gerçekleşmişti.

Raporda, 2019 ve 2020'nin aynı dönemlerinde fosil yakıtların elektrik üretimindeki payının yüzde 50'nin altına kadar gerilediği anımsatılarak, Türkiye'nin fosil yakıtsız bir gelecek için karşısındaki engellerden birinin kuraklık olduğuna işaret edildi.

Ember Enerji Analisti Ufuk Alparslan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin son yıllarda rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde birçok ülkeden daha iyi bir performans sergilediğini belirterek şunları ifade etti:

"Türkiye, bu kaynakların toplam üretimdeki payını yüzde 13'e kadar çıkarmayı başardı ancak halen yenilenebilir enerji üretiminde hidroelektriğe fazla bel bağlamış durumda. Bu nedenle herhangi bir kurak yılda elektrik üretiminde fosil yakıtların payı ve dolayısıyla karbon yoğunluğu çok yükseliyor. Ancak Türkiye, hidroelektrik santrallerinde kurulacak yüzer güneş santralleriyle iki farklı üretim profiline sahip yenilenebilir enerji kaynağını bir araya getirerek kendisini bu tür durumlara karşı kolaylıkla koruyabilecek bir potansiyele sahip."

AB'nin temiz kaynaklardan elektrik üretiminin iki katına çıkması gerekiyor

Rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde elektrik talebi artarken, elektrik üretiminin üçte ikisi nükleer ve yenilenebilir enerjiden sağlandı. Böylece, AB ülkelerinde elektrik sektöründeki karbon emisyonları salgın öncesi döneme göre yüzde 12 azaldı.

Öte yandan, son 5 yılda temiz enerjinin elektrik üretimindeki payı yıllık ortalama yüzde 1,2 artmasına rağmen AB'nin 2030 hedeflerine ulaşabilmesi için bu oranın en az iki katına çıkması gerekiyor.

Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde mevcut fosil yakıtlı santrallerden elektrik üretiminin maliyeti, yeni rüzgar ve güneş santrallerinin üretim maliyetlerinin iki katına yükseldi.

Bu artışta AB'de bu yılın ilk yarısında doğal gaz fiyatlarının artması ve ithal taş kömürü fiyatlarının yüzde 70 yükselmesi etkili oldu.

Raporda ayrıca, sınırda karbon vergisi uygulamasının AB ülkelerine elektrik ihracatı yapan Batı Balkan ülkeleri için bir tehdit oluşturduğu ve Boşnak elektrik sektörünü zor duruma sokabileceği belirtildi.

Haziran, Türkiye, Fosil, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de rüzgar ve güneş elektriği yükselişini sürdürdü, hidroelektrik 7 yılın en düşüğüne geriledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 10:23 Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor 10:05 Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek 09:44 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar 09:40 Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur 00:27 Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu 22:17 Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
10:24 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu
10:23 Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
10:04 Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor
09:52 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi
09:48 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
09:43 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
09:38 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
09:29 Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar konuşulacak
09:16 Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi
2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu 2 gündür haber alınamayan vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu         
10:24
Son Dakika! Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı         
10:16
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Bunu da gördük! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı Bunu da gördük! Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı         
09:49
İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denize girdiler         
09:41
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız         
21:53
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 10:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de rüzgar ve güneş elektriği yükselişini sürdürdü, hidroelektrik 7 yılın en düşüğüne geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement