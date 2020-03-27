Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından... - Son Dakika

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Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından...
7 saat önce
Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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