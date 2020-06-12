Türkiye de sadece Bilecik'te yetişiyor - Son Dakika

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şerbetçi otunun Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretildiğini anlatarak, "İlçede 48 yıldır yetiştirilen ve genellikle ilaç endüstrisinde ve unlu mamullerin yapımında kullanılan ürün, hasat dönemi olan ağustos ayı boyunca tarlalardan yaş olarak alınıyor" dedi.



Başkan Tekin, ilçede şerbetçi otu tarlalarında çalışan bayanları ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeni şerbetçi otu tarlaları büyük zarar gördüğünü anlatan Başkan Tekin, " İlçedeki çiftçiler havaların düzelmesi ile birlikte ellerinde kalan mahsullerin bakımlarını yapmaya başladılar. Geçtiğimiz hafta ilçemiz çok yoğun bir yağış aldı ve başta şerbetçi otu olmak üzere birçok tarlalarımız yağıştan etkilendi. AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzce sel felaketi yaşanan tarlalarımızda hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Havaların güzel olmasıyla görüyoruz ki ilçemizin kadınları şerbetçi otu tarlalarında kalan mahsullerinin iyi yetişmesi için çalışmalara başlamış. Bizlerde onların çalışmalarına bakmak ve kolay gelsin dileklerimizi iletmek için uğradık. Bilirim ki bu kadar sıcakta yapılan en meşakkatli iştir. Allah bu sıcak günlerde tarlada çalışan çiftçilerimize kuvvet versin. Bu sene yaşanan yoğun yağış sonrası felaketin sonu bolluk bereket olsun ambarlar dolsun taşsın" dedi.



"Türkiye de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişiyor"



Şerbetçi otu hakkında bilgi veren Başkan Tekin, "Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen, genellikle ilaç endüstrisinde ve unlu mamullerin yapımında kullanılıyor. 500 dekar Ot-Gül Kooperatifi üyeleri, 2 bin dekar da özel sektörde olmak üzere 2 bin 500 dekar alanda üretimi yapıldı geçen sene. Şerbetçi otunun çiçeklerini elde etmek için de geniş çapta ekimi yapılıyor. Bilecik çevresinde genellikle dişi şerbetçi otu bulunuyor. Bu otların çiçekleri ağustos ayında toplanır ve gölge yerlerde kurutulur. Fabrikalarda kurutularak balyalanan, daha sonra işlenen şerbetçi otu Pazaryeri'ndeki 530 çiftçinin geçimini sağlıyor" dedi.



Tarlalarda çalışan kadın çiftçileri ise Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yapmış olduğu sürpriz ziyaret için kendilerine teşekkür ettiler. - BİLECİK