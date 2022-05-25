Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı - Son Dakika
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Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı

25.05.2022 18:30
Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı

Havaların ısınması yılanların sayısında artış yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde bulunan ve en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen çöl kobrası da Şanlıurfa'da gizlendiği yerden çıktı. Avını canlı canlı yutmasıyla tanınan çöl kobrası, ayrıca zehriyle sinir sistemini kilitliyor.

Türkiye'de havalar sıcaklamasıyla birlikte kene ve yılan tehlikesi de arttı. Özellikle dağlık alan ve tarlalarda sıklıklar görülen yılanlar, büyük panik yaratıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da en zehirli yılanların hangileri olduğunu merak etmeye başladı.

TÜRKİYE'DEKİ TEK KOBRA TÜRÜ

Türkiye'deki tek kobra türü olması nedeniyle dikkatleri üzerine toplayan "Çöl kobrası" da yattığı yerden kalkarak, tarlalar arasında gezinmeye başladı. Bu nedenle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuluyor.

GİZLİ YAŞIYOR

Son dönemde Şanlıurfa il merkezinin batısındaki dağlık kısımda görülen çöl kobrası, gizli yaşamasıyla biliniyor. Ancak çöl kobrası, havaların ısınmasının ardından yuvasından çıkarak gezinmeye başladı.

YORUMLAR
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Son Dakika Yaşam Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı - Son Dakika


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