Türkiye'de sadece iki tane var, gören hayran kalıyor - Son Dakika

Türkiye'de sadece iki tane var, gören hayran kalıyor

Yıllar önce fotoğraf çekiyordu şimdi poz veriyor

Eskişehir Antikacılar Dernek Başkan Yardımcısı Zekayi Tarhan;

"Türkiye'de bu makineden iki tane var"

"70 yıllık körüklü makinelere özellikle fotoğrafçılık okuyan üniversiteli gençler ilgi gösteriyor"

"Kitaplarda rastlanılmayacak canlı bir tarih"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de özelliklerine göre sadece iki tane olan 1950'li yıllardan kalma körüklü fotoğraf makinesi, meraklılarını kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 70 yıl önce fotoğraf sektöründe piyasayı kasıp kavuran körüklü fotoğraf makinelerine şu anda pek rastlanılmıyor. Gelişen teknolojiyle unutulan körüklü makinelerden Türkiye'de iki tane bulunuyor. Görünümüyle adeta insanı tarihte hoş bir yolculuğa çıkaran 1950'li yıllara ait körüklü makineye fiyat olarak 3 bin lira değer biçiliyor.

"Türkiye'de bu makineden iki tane var"

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Antikacılar Dernek Başkan Yardımcısı Zekayi Tarhan, körüklü makine gibi antikaları yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Elinde bulunan körüklü makineden Türkiye'de iki tane olduğunu belirten 25 yıllık antikacı Tarhan, "Fotoğraf makinemiz 1950'li yıllarda fotoğraf stüdyolarında kullanılmış körüklü bir makinedir. Daha sonra 1980 yıllarında fotoğrafçılar dijitale geçtiği için bunlar kıyıya atıldı. Bizde bunları günümüzde yaşatmak için, gelecek nesillerimize aktarmak için sergiliyoruz. Genç nesil bu körüklü makineleri pek tanımıyor, onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Makinemizi elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Türkiye'de bu makineden iki tane var birisi de bende" diye konuştu.

"Kitaplarda rastlanılmayacak canlı bir tarih"

Fotoğraf alanında eğitim göre öğrencilerin körüklü makineye ilgi duyduğunu aktaran Tarhan, "Makinemiz her yıl fotoğraf sergilerinde sergiye çıkıyor. Makinemizin değeri 3 bin lira. Bunun nedeni de iki tane olması. Sayı düşük olunca fiyat yüksek oluyor. Aşırı derecede ilgi duyuluyor. Özellikle fotoğrafçılık okuyan üniversiteli gençler ilgi gösteriyor. Pek kitaplarda rastlanılacak bir makine değil, canlı bir tarih" şeklinde konuştu.