Türkiye'de sadece Millet Camii'nde cuma namazı kılınacak - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca bugün Türkiye'de sadece Ankara'daki Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılınacağı açıklandı. Diyanet tarafından belirlenen çok az sayıda kişinin katılımıyla kılınacak namazda, salgına karşı gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi nedeniyle bugün yine ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtilerek, şöyle denildi: