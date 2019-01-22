Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Sağlık Alanında Neler Trend Olacak?

Türkiye'de Sağlık Alanında Neler Trend Olacak?

1 saat önce

Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de sağlık alanında yaşanacak teknolojik trendlerden bahseden Karabatak, "Philips, teknoloji ve inovasyon üzerine kurulan bir şirket. Dijital dünyaya bakış açımız yapay zeka ürünleri. Cihazların birbiriyle konuşabildiği bir sağlık döngüsü yaratabilmeyi hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:32 

CEO, Philips, Türkiye, Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor! Türkiye'nin İhtiyacını Bu İlçe Karşılıyor Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı

Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 21:48:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Sağlık Alanında Neler Trend Olacak?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]