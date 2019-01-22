Türkiye'de Sağlık Alanında Neler Trend Olacak?
1 saat önce
Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Philips Türkiye CEO
'su Haluk Karabatak, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de sağlık alanında yaşanacak teknolojik trendlerden bahseden Karabatak, "Philips, teknoloji ve inovasyon üzerine kurulan bir şirket. Dijital dünyaya bakış açımız yapay zeka ürünleri. Cihazların birbiriyle konuşabildiği bir sağlık döngüsü yaratabilmeyi hedefliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:32
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