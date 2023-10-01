İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Tabela bu gece değişiyor! Akaryakıta bir zam daha

Artan kur ve vergi oranları yüzünden Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları da büyük oranda yükseldi. Kullanıcılarsa en uygun fiyatlı sıfır otomobillere yönelmek istedi. Peki Türkiye'de şu anda satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller.

1- HYUNDAİ İ10

Koreli markanın sevilen şehir otomobili i10 listemizin ilk sırasının sahibi. Şu anda Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobil olma unvanının sahibi olan Hyundai i101.0 MPI 67 Hp güç üreten ünitesi ve manuel vites seçeneği ile birlikte 715 bin TL'ye satışta.

2- FİAT EGEA SEDAN

İtalyan markanın Türkiye'de üretilen ve yerli üretim unvanına sahip olan Fiat Egea listemizin 2. sırasında yer alıyor. Özellikle filo ve taksiciler tarafından oldukça fazla rağbet gören Fiat Egea Sedan 729 bin 900 TL fiyat etiketi ile Türkiye'de satılan en ucuz 2. sıfır otomobil olma unvanın sahip oldu.

3- KİA PİCANTO

Listemizin 3. sırasını da 1. sıranın sahibi olan Kore asıllı bir şehir otomobili aldı. Kia markasının geçtiğimiz aylarda makyajlanan ve küçük, sportif şehir otomobili olarak bilinen modeli Picanto, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller listesinde 790 bin TL fiyat etiketi ile 3. sırada yer aldı.



4- FİAT PANDA

Listemizin 4. sırasında SUV tarzı otomobilleri sevenleri mutlu edecek bir otomobil var. Fiat tarafından uzun yıllardır üretilen ve sevilen model Panda 792 bin 900 TL'lik fiyat etiketi ile listemizin 4. sırasının sahibi oldu. Panda geçtiğimiz aylarda özel bir donanım seçeneğine de sahip oldu.

5- CİTROEN C3

Listemizde yer alan ilk 5'in son sırasını ise Citroen C3 alıyor. Birçok farklı varyasyon ile üretimde olan Citroen C3 modeli 1.2 litre hacimli PureTech teknolojili 83 Hp güç üreten versiyonu ve manuel vites seçeneği ile 809 bin 900 TL fiyat etiketine sahip.





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