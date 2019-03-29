Türkiye'de Satılan En Uygun Fiyatlı İlk 15 Otomobil

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı.

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. 30 Haziran'a kadar sürecek ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan ve 2018 modelleri de kapsayan güncel listede, Türkiye'de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti.



Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ve ikinci el araçlara ait bilgileri şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, Türkiye'de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye'de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.



Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir veri havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, '0' kilometre araçların fiyatlarını saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirlemiş olduğu araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Cardata olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzu ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet veriyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 15 otomobil şöyle sıralandı;



Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy 62 bin TL



Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump 70 bin TL



Fiat Panda 1.2 Fire Popstar 71 bin 100 TL



Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Urban 72 bin 100 TL



Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Easy Plus 74 bin 100 TL



Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump (Otomatik) 74 bin 443 TL



Citroen C-Elysee 1.2 PureTech Live 75 bin TL



Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Mirror 78 bin 100 TL



Hyundai i10 1.0 D-CVVT Style 78 bin 390 TL



Kia Rio 1.25 CVVT Cool 78 bin 900 TL



Hyundai i10 1.2 D-CVVT Style (Otomatik) 80 bin 49 TL



Hyundai i20 1.2 MPI Jump 80 bin 767 TL



Kia Picanto 1.0 MPI Live (Otomatik) 81 bin 800 TL



Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus 82 bin 100 TL



Hyundai i10 1.2 D-CVVT Elite (Otomatik) 82 bin 156 TL - İSTANBUL

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