Son Dakika Haberleri: Türkiye'de savcılıklara gelen dosya sayısı son 10 yılda yüzde 53 arttı
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Türkiye'de savcılıklara gelen dosya sayısı son 10 yılda yüzde 53 arttı

44 dakika önce

Türkiye, Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni ilan etmeye hazırlanırken ülkede vatandaşlar aleyhine açılan soruşturma ve dava sayısı hızla yükseliyor. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Cumhuriyet başsavcılıklarına son 10 yılda gelen dosya sayısı son 10 yılda yüzde 53 arttı.

Türkiye'de savcılıklara gelen dosya sayısı son 10 yılda yüzde 53 arttı, System.String[]
Türkiye, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni ilan etmeye hazırlanırken Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı istatistikler ülkede açılan soruşturmaların hızla yükseldiğini gösteriyor. Bakanlık verilerine göre Cumhuriyet başsavcılıklarına son 10 yılda gelen dosya sayısı yüzde 53 arttı.

2009'da 6 milyon 65 bin olan dosya sayısı 2018'de 9 milyon 252 bine yükseldi. Bu veriler bir yandan Cumhuriyet başsavcılıkların iş yükünün arttığına işaret ederken bir yandan da vatandaş aleyhine açılan dosyaların nasıl yükseldiğini ortaya koyuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:08 
Türkiye, Dünya
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