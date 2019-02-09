Türkiye'de seracılık ve yeni kredi paketi
1 saat önce
Modern seralar ağırlıklı olarak jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde yoğunlaşıyor.
Modern seralar ağırlıklı olarak jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ını ısıtma gideri oluşturuyor. (Ali Ekber Yıldırım
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:00
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