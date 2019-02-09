Son Dakika Haberleri: Türkiye'de seracılık ve yeni kredi paketi

Türkiye'de seracılık ve yeni kredi paketi

1 saat önce

Modern seralar ağırlıklı olarak jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde yoğunlaşıyor.

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Modern seralar ağırlıklı olarak jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ını ısıtma gideri oluşturuyor. (Ali Ekber Yıldırım)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:00 

Ekonomi
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