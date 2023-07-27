Termometrelerin 40 derecenin üstüne çıktığı İstanbul'da sağanak sürprizi! Şimdi sıra Ankara'da

Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında, vatandaşlar hava ile mücadele içinde. Dün termometreler 43'ü aşarken bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak. İstanbul güne sağanak yağışla başlarken, sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek Ankara'da ise sıcaklık bugün 39 dereceye kadar çıkacak. Valilik vatandaşlara saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

10 DERECE DÜŞECEK

Dün sıcak havanın zirve yaptığı İstanbul'da sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Mega kentte termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor.

EN SICAK İLÇE ŞİLE OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

BAŞKENT 40 DERECEYİ GÖREBİLİR

Ankara'da ise sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak. Yarın da 29 dereceye inecek. Batı bölgelerde sıcaklık azalacak ancak güney ve iç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Batı bölgelerimizdeki sıcaklık iç bölgelere hareket etmiş olacak. Ve bu iç bölgelerde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek sıcaklıkların görülmesini bekliyoruz. Güney kesimlerimizde yine Adana olsun, Antalya olsun yer yer 40 dereceye varan sıcaklıkları göreceğiz." dedi.

SAAT 11.00-16.00 ARASI İÇİN UYARDILAR

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; batı ve güney bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlayarak etkisini artırması beklenmektedir. Çarşamba ve Perşembe günleri Ankara il genelinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak; mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkarak 29 ila 39 derece arasında olması beklenmektedir.

Sıcak hava dalgasının 27.07.2023 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.