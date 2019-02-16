Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, ekstrem hava olayları artıyor
30 dakika önce
Türkiye'de 2018, 1981-2010 yılları ortalamasına göre 1,9 derece daha sıcak geçti ve bu son 47 yıldaki en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.
Türkiye
'de 2018, 1981-2010 yılları ortalamasına göre 1,9 derece daha sıcak geçti ve bu son 47 yıldaki en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. İklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıl kaydedilen "ekstrem hava olayları"nın sayısı 840'a ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:20
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