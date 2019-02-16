Son Dakika Haberleri: Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, ekstrem hava olayları artıyor

Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, ekstrem hava olayları artıyor

30 dakika önce

Türkiye'de 2018, 1981-2010 yılları ortalamasına göre 1,9 derece daha sıcak geçti ve bu son 47 yıldaki en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, ekstrem hava olayları artıyor, System.String[]
Türkiye'de 2018, 1981-2010 yılları ortalamasına göre 1,9 derece daha sıcak geçti ve bu son 47 yıldaki en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. İklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıl kaydedilen "ekstrem hava olayları"nın sayısı 840'a ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:20 

Türkiye, Ekonomi
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