Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Sigorta Şirketleri Teknolojiyi Hangi Alanlarda Kullanıyor?
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Türkiye'de Sigorta Şirketleri Teknolojiyi Hangi Alanlarda Kullanıyor?

43 dakika önce

IBM Türk Orta Doğu ve Afrika Finans Bölümü İş Geliştirme Lideri Simge Alpargun, Wise.TV'ye konuştu.

IBM Türk Orta Doğu ve Afrika Finans Bölümü İş Geliştirme Lideri Simge Alpargun, Wise. TV'ye konuştu.

Türkiye'de sigorta şirketlerinin teknolojiye bakış açılarından bahseden Alpargun, şunları söyledi: "Sigortacılık sektörü zaten oldum olası düşük kar marjıyla çalışan bir sektör. O yüzden teknolojiden, operasyonel verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi alanında faydalanmayı seçiyorlar. Buna bir de yapay zeka desteği katarak insan gücünü düşürme ve insanı daha katma değerli alanlarda kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun yanında doküman yönetimi, talep yönetimi gibi konularda da olabildiğince otomasyon search çözümlerine yöneliyorlar. "
Türkiye'de Sigorta Şirketleri Teknolojiyi Hangi Alanlarda Kullanıyor?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:32 
Orta Doğu, Sigorta, Türkiye, Sektörel, Ekonomi
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