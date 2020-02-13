Türkiye'de sınav kaygısı dünya ortalamasının üzerinde - Son Dakika

SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. Raziye Dut, Türkiye'de sınav kaygısının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasının Konferans Salonunda "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri Sempozyumu" yapıldı.

Sempozyuma, Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuz Öksüzler, Zeytinburnu İlçesi Muhtarları, Zeytinburnu Belediyesi çalışanları, hastane yönetimi, çalışanları ve ilgililer katıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Dr. Serdar Cömert modaretörlüğünde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Psikolog Alperen Ak, "Sınav kaygısında ebeveyn tutumları ve çocuklarına destekleri en önemli noktalardan biridir. Sınav tek başına çocuğunuzun değerini belirleyen tek kriter değildir. Bir ebeveynin en büyük desteği ne olursa olsun çocuğunu sevmeye ve devam etmesi ve bunu çocuğun hissettirmesidir" dedi.

"KAYGI DURUMUNDA ÇCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNE BAŞVURULMALI"

Çocuk ve ergenlerde sınav kaygısında psikiyatrik testler, tanı yöntemleri ve tedavi metotları nelerdir konularına değinen Uzm. Dr. Burcu Ece Kök Özyürek, "Çocuk ya da ergen aşırı stresli olduğundan bahsediyorsa, sınav kaygısının olağan bir kaygının ötesine geçtiğini ve hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurulmalıdır" dedi.

Uzm. Dr. Raziye Dut da, "Türkiye'de sınav kaygısı dünya ortalamasının üzerindedir. Risk faktörlerinin bilinmesi bu ortalamayı azaltabilir. Kaygı bulaşıcı olumsuz bir duygudur. Baş etmek riskleri azaltmakla başlar" dedi.

Soru cevap ve ikramlar sonrasında toplu fotoğraf çekimi ile de program son buldu.

(İHA)