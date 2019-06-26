Son Dakika Haberleri: Türkiye'de sinemaya gidenlerin sayısı düştü, tiyatro seyircisi arttı
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Türkiye'de sinemaya gidenlerin sayısı düştü, tiyatro seyircisi arttı

47 dakika önce

Türkiye’de sinema seyirci sayısı 2018 yılında yüzde 5,4 azalırken 2017-2018 sezonunda tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 11,9 arttı. Sinemada yüzde 60 yerli filmler izlenirken yabancı filmler yüzde 40’da kaldı.

Türkiye'de sinemaya gidenlerin sayısı düştü, tiyatro seyircisi arttı, System.String[]
Türkiye'de sinema seyirci sayısı 2018 yılında yüzde 5,4 azalırken 2017-2018 sezonunda tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 11,9 arttı. Sinemada yüzde 60 yerli filmler izlenirken yabancı filmler yüzde 40'da kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018 yılında 2017'ye göre yüzde 6,2 artarak 2 bin 858 oldu. Ancak 2018'de sinema seyirci sayısı yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:53 
Türkiye, Dünya
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