Türkiye'de Şirketler Entegre Raporlamaya Hazır

Türkiye'de yapılan araştırma, şirketlerin yüzde 51'inin entegre raporlama konusunda bilgi sahibi olduğunu ve konunun üst yönetimin gündeminde yer aldığını ortaya koydu.

Türkiye'de yapılan araştırma, şirketlerin yüzde 51'inin entegre raporlama konusunda bilgi sahibi olduğunu ve konunun üst yönetimin gündeminde yer aldığını ortaya koydu.



Şirketlerin değerini hem finansal bilgiler hem de sürdürülebilirlik performansları ile beraber en bütüncül, etkili ve kapsamlı şekilde gösteren entegre raporlamanın önemi, tüm dünyada daha fazla fark ediliyor. 'Geleceğin Raporu' olarak da bilinen entegre raporlamanın oluşturduğu değerin bilincinde olan şirketler ve kurumlar, hızlı bir şekilde bu alana yönelmeye devam ediyor.



Küresel muhasebe meslek kuruluşu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Finans, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CFGS), Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve KPMG Türkiye, Türkiye'de entegre raporlama alanındaki mevcut durumu ve entegre raporlamaya dair potansiyeli analiz etme hedefiyle önemli bir araştırmayı hayata geçirdi.



Türkiye'de entegre raporlama ile ilgili tüm paydaşların görüş, algı ve beklentilerin, kapsamlı şekilde inceleyen araştırma; şirketlerin yüzde 51'inin entegre raporlama konusunda bilgi sahibi olduğunu ve konunun şirketlerin üst yönetiminde görev alan yöneticilerin gündemlerinde yer aldığını da ortaya koydu. Araştırma, entegre raporlamanın gelişmekte olan piyasalarda yatırımcıların kararları için temel oluşturacak nitelikte bir rapor olduğunu da gösterdi.



Entegre rapor hazırlayan şirketlerin yüzde 72'si maliyet avantajı sağladı. Araştırma, entegre rapor hazırlayan şirketlerin yüzde 100'ünün entegre rapor hazırlama sürecinin, paydaş ilişkilerini geliştirilmesine katkısı olduğuna inandığını da ortaya koydu. Şirketlerin yüzde 80'i entegre rapor hazırlama sürecinin organizasyon içi değer yaratma süreçlerinin farkına varılmasına ve daha etkin kullanımına katkısı olduğunu ifade etti. yüzde 60'ı ise entegre rapor hazırlama sürecinin yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağladığını belirtti.



Araştırmaya ilişkin konuşan ACCA Yönetişimden Sorumlu İcra Direktörü Maggie McGhee, şunları söyledi: "Entegre raporlamanın öncelikli amacı, bir firmaya finansal sermaye sağlayanlara bu kurumun zamanla nasıl değer oluşturduğunu anlatabilmesidir. Bu nedenle entegre raporlama firmalara dair hem finansal hem de finansal olmayan bilgileri sunar. Entegre raporlama, aynı zamanda, bir firmanın zaman içerisinde oluşturacağı değer hakkında bilgileri; firmanın çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları, yerel topluluklar, kanun koyucular, düzenleyici kuruluşlar ile paylaşmasına olanak sağlayarak çok geniş bir yelpazede bulunan tüm paydaşlara fayda sağlar."



Toplantının açılışında konuşan YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Başkanı ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, şunları söyledi: "Yatırımcı güveninin önemli olduğu gelişmekte olan piyasalarda halka açık firmaların yatırımcı kararları için temel oluşturacak nitelikli bilgi sunan entegre raporlama sermaye piyasaları açısından büyük önem taşıyor.'Sorumlu raporlama, temelinde 'entegre düşünce'ye dayanan raporlama süreci, kurumlara kendi değer oluşturma hikayelerini, stratejilerini anlatma ve çok daha önemlisi paydaşlar arasında oluşturulan değerin nasıl dağıtıldığını paylaşma olanağı sağlıyor. Finansal ve finansal olmayan bilgiler ilişkili olarak aktarılırken, sadece tarihsel veriler değil geleceğe yönelik bilgiler de rapor ediliyor. Bu çerçevede, "Türkiye'de Entegre Raporlama" 2018 araştırması sonuçları, entegre rapor hazırlama sürecinin kurumların değer yaratma süreçlerine ilişkin farkındalıklarını önemli ölçüde arttırdığını ve değer yaratma sürecinin daha etkin kullanıldığını gösteriyor. Bu kapsamda entegre raporlama konusunda kurumları teşvik edecek düzenlemelerin yapılması ve Borsa İstanbul tarafından teşvik mekanizmalarının oluşturulması bu alandaki gelişime destek olacaktır." - İSTANBUL

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