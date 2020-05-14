Türkiye'de Sivas nüfusuna kayıtlı bir milyon 95 bin kişi yaşıyor - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını baz alarak 'Türkiye'nin Hemşehri Profili'ni çıkardı.



Nüfusa kayıtlı olunan illere bakıldığında Türkiye'de en çok Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı kişilerin yaşadığı belirlendi. Yani Türkiye'de en çok hemşehrisi olanlar 2 milyon 839 bin 823 kişi ile Şanlıurfalılar oldu. Nüfusa kayıtlı olunan il sıralamasında Şanlıurfa'yı 2 milyon 603 bin 448 kişiyle Konya, 2 milyon 558 bin 75 kişiyle İstanbul, 2 milyon 294 bin 58 kişiyle Diyarbakır, 2 milyon 16 bin 454 kişiyle Ankara, bir milyon 976 bin 581 kişiyle İzmir, bir milyon 976 bin 178 kişiyle Samsun, bir milyon 950 bin 281 kişiyle de Sivas izledi. Türkiye'de en az hemşehrisi bulunanlar ise 130 bin 99 kişi ile Yalovalılar oldu. Yalovalıları 258 bin 634 kişi ile Tuncelililer 273 bin 460 kişiyle de Bilecikliler izledi. - SİVAS