Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi - Son Dakika Dünya

Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi

7 saat önce

"Zehirsiz Sofralar Projesi" kapsamında, Türkiye'de pestisit kullanımının sınırlanması ve pestisitlerde kullanılan 13 etken maddenin acilen yasaklanması amacıyla kasım ayında başlatılan kampanyada 123 bin imzaya ulaşıldı.

Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi, System.String[]

"Zehirsiz Sofralar Projesi" kapsamında, Türkiye'de pestisit kullanımının sınırlanması ve pestisitlerde kullanılan 13 etken maddenin acilen yasaklanması amacıyla kasım ayında başlatılan kampanyada 123 bin imzaya ulaşıldı.


Avrupa Pestisit Eylem Ağı (Pesticide Action Network Europe) ortaklığında yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi 31 Mart 2020 tarihinde sona eriyor.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:05 
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