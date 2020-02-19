Son Dakika › Dünya › Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi - Son Dakika Dünya
Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi
7 saat önce
"Zehirsiz Sofralar Projesi" kapsamında, Türkiye'de pestisit kullanımının sınırlanması ve pestisitlerde kullanılan 13 etken maddenin acilen yasaklanması amacıyla kasım ayında başlatılan kampanyada 123 bin imzaya ulaşıldı.
"Zehirsiz Sofralar Projesi" kapsamında, Türkiye'de pestisit kullanımının sınırlanması ve pestisitlerde kullanılan 13 etken maddenin acilen yasaklanması amacıyla kasım ayında başlatılan kampanyada 123 bin imzaya ulaşıldı.
Avrupa Pestisit Eylem Ağı (Pesticide Action Network Europe) ortaklığında yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi 31 Mart 2020 tarihinde sona eriyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:05
Son Dakika Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti