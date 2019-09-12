Türkiye’de siyaseti kuşatan sorun: Suriyeli göçmenler

15 Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşından en fazla etkilenen bölge ülkelerinin başında gelen Türkiye, bu çok boyutlu sorunun siyasal, toplumsal ve ekonomik etkilerini sıcak biçimde yaşamaya devam ediyor.



İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi'nin verilerine göre, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 2019 Ağustos ayı itibarıyla 3 milyon 649 bin 750. Ağustos ayında yaşanan İdlib krizi ile birlikte İstanbul başta olmak üzere yüzde 98.24'ü şehirlere dağılmış olan Suriyeli varlığına bir o kadarının daha eklenme tehlikesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.