Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle,7 ay sonra tamamen kaldırılıyor - Son Dakika

Türkiye'de uzun zamandan beri akşamları ve hafta sonları yasağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Haziran ayı normalleşme döneminde cumartesi yasağı kaldırılırken, hafta içi sokağa çıkma yasağı da saat 21.00'dan 22.00'a çekildi. Türkiye'de vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alındı.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme adımları kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye'de uzun süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle tamamen kaldırılacağını aktardı. Böylelikle, 20 Kasım'da yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması, 7 ay sonra kaldırılmış oldu.

1 TEMMUZ'A KADAR YASAKLAR AYNEN DEVAM

Kararla birlikte Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak, 1 Temmuz'a kadar olan süre zarfında hafta içi 22.00'a kadar ve 27 Haziran pazar günü yasak uygulanmaya devam edecek.