Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü doktorlar çalışabilecek mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü doktorlar çalışabilecek mi? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü doktorlar çalışabilecek mi?

6 saat önce

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek ve özellikle de risk altındakileri korumak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kimleri kapsadığı ile ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü doktorlar çalışabilecek mi?, System.String[]

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek ve özellikle de risk altındakileri korumak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kimleri kapsadığı ile ilgili açıklama geldi.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgeyle, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlardan bazıları, üstlendikleri görevlerden dolayı karardan muaf tutuldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:45 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:09:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü doktorlar çalışabilecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]