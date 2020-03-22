Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması kimleri kapsıyor? 65 yaş üstü doktorlar çalışabilecek mi?

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek ve özellikle de risk altındakileri korumak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kimleri kapsadığı ile ilgili açıklama geldi.



İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgeyle, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlardan bazıları, üstlendikleri görevlerden dolayı karardan muaf tutuldu.